Вчені винайшли швидкісний метод опріснення морської води на сонячній енергії

Австралійські вчені з Університету Монаш запропонували новий, швидкісний метод опріснення морської води на сонячній енергії. Науковцям вдалося пристосувати металорганічні каркасні структури – гібридні матеріали з надзвичайно пористою структурою – для уловлювання солі і забруднюючих частинок в морській і солоній воді. Про це повідомляє newatlas, пише agronews.ua.

«Одна чайна ложка таких структур може покрити площу футбольного поля, якщо її розвернути, – йдеться у дослідженні. – Ця властивість відмінно підходить для утримання молекул і частинок», – зазначають у повідомленні.

Досить помістити матеріал у воду і він починає вибірково вбирати іони з рідини, розповідає Ван Хуаньтін, провідний автор статті.

«За півгодини губка здатна знизити загальний солевміст у воді з 2233 частин на мільйон до менш як 500 частин на мільйон, – пояснює вчений. – Це нижче від рівня, який встановила ВООЗ для питної води», – підкреслюють у повідомленні.

Експерти стверджують, що за допомогою цієї технології можна за день зробити майже 140 літрів прісної води на кілограм матеріалу. А як тільки губка “заповнюється”, її можна швидко і легко очистити і використовувати повторно.

“Для цього потрібно помістити її на сонце – і через чотири хвилини вона буде готова для повторного використання”, – пояснюють дослідники.

Сьогодні дефіцит чистої питної води – серйозна проблема приблизно для третини населення нашої планети.

: agronews.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.