Навального не отпускают на лечение в Германию, хотя за ним уже прибыл самолет из Берлина

Утром 21 августа руководство больницы скорой помощи № 1 в Омске, где уже сутки находится в тяжелейшем состоянии известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отказалось выдать разрешение на перевозку пациента в Германию для дальнейшего лечения. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что главный врач больницы заявил — состояние Навального нестабильное, и он нетранспортабелен.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов написал в Twitter, что главврач больницы заявил родственникам о своей неготовности взять ответственность за перевозку Навального.

На решение главврача не повлиял даже тот факт, что из Германии в Россию уже вылетел самолет, чтобы забрать Алексея. Предполагалось, что это будет сделано уже утром 21 августа, и оппозиционер через несколько часов окажется в известной берлинской клинике Charite, где с похожими симптомами некоторое время назад лечился руководитель интернет-издания «Медиазона» Петр Верзилов.

Жданов сообщил, что в организме Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. При этом он сослался на сотрудника омской полиции. Штаб Навального в Омске в своем Telegram-канале заявил, что транспортная полиция уже нашла вещество, которым был отравлен Алексей. Об этом сообщила также супруга оппозиционера Юлия.

«Вещество опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому Юлии отказываются отдавать Алексея», — утверждает омский штаб Навального.

Ярмыш у себя в Twitter добавила, что название отравляющего вещества не раскрывается. При этом полиция ссылается на тайну следствия.

Юлия Навальная подчеркнула, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешения на его транспортировку на лечение в Европу, «чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло».

Пресс-секретарь транспортной полиции Омска Юлия Шварц заявила журналистам, что не может официально подтвердить, что в организме Алексея Навального нашли яд, опасный для окружающих. «Экспертиза еще идет. И пока у нас нет результатов», — сказала Шварц.

Заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил журналистам, что исследования не выявили следов ядов в организме Навального. «Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз „отравление“ остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — сказал Калиниченко. Он добавил, что специалисты больницы уже установили окончательный диагноз и сообщили его жене и брату Навального. А вот разглашать его СМИ врачи не имеют права.