Глава САП Холодницкий подал в отставку

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку. По информации источника Vesti.ua, Назар Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.

“Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой.

Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника”, — рассказал собеседник издания.