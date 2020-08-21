Зеленский ответил на обвинения об агитации во время поездок по областям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не использует служебные поездки по Украине в целях агитации за партию «Слуга народа».

Об этом он сообщил «Радио Свобода».

Так президент прокомментировал соответствующее заявление «Комитета избирателей Украины». Организация сообщила в Facebook, что во время поездок в Запорожье и Херсон Зеленский «фактически проводил» скрытую агитацию за политсилу.

«Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали. Пусть «Комитет» построит этот мост вместо меня.

Пусть после этого «Комитет» спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод «Паллада» за пять или десять лет не получил ни одного контракта», – отметил глава государства.

Напомним, 19 и 20 августа он посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области. При этом в Запорожье Зеленский принял участие в презентации региональной команды «Слуги народа» и кандидата в мэры, бывшего топ-менеджера «Мотор Сич» Виталия Тишечко. Также стоит отметить, что накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды «Слуги народа».