Зеленский, Ахметов и Аваков названы самыми влиятельными людьми Украины

Журнал НВ при помощи экспертов составил список 100 самых влиятельных людей Украины.

В первой его тройке оказались Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Арсен Аваков, сообщает “ОЛИГАРХ” со ссылкой на издание.

А вот как выглядит ТОП-100 самых влиятельных людей Украины:

1. Владимир Зеленский, президент Украины

2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины<

3. Арсен Аваков, глава МВД

4. Андрей Ермак, глава Офиса президента

5. Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от Оппозиционной платформы — За жизнь

6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват

7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии Европейская солидарность

8. Сергей Шефир, первый помощник президента

9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group

10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор

11. Денис Шмыгаль, премьер-министр

12. Дмитрий Разумков, спикер ВР

13. Юрий Косюк, владелец компании МХП

14. Виталий Кличко, мэр Киева

15. Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

16. Алексей Вадатурский, гендиректор агрокомпании Нибулон

17. Максим Степанов, министр здравоохранения

18. Александр Кубраков, глава Укравтодора

19. Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

20. Андрей Смирнов, замглавы Офиса президента

21. Иван Баканов, глава СБУ

22. Артем Сытник, глава НАБУ

23. Елена Зеленская, первая леди

24. Владислав Чечеткин, совладелец магазина Rozetka.ua

25. Юрий Бойко, глава партии Оппозиционная платформа — За жизнь, депутат IX созыва ВР

26. Андрей Коболев, глава правления НАК Нафтогаз

27. Алексей Данилов, секретарь СНБО

28. Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента

29. Андрей Веревский, главный акционер холдинга Кернел Групп

30. Галина и Александр Гереги, собственники сети гипермаркетов Эпицентр (Александр — депутат IX созыва ВР)