Джамала зворушила мережу ніжною сімейною фотосесією

Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала поділилася кадрами з ніжної сімейної фотосесії.

Співачка потішила фанатів світлинами на яких постала разом з синами й коханим чоловіком Сеїт-Бекіром. Зауважимо, що фотосесію зіркова родина влаштувала з нагоди свята. Так, новонародженому синочку співачки Селіму-Гіраю виповнилося рівно два місяці. Фотографії Джамала опублікувала у своєму фотоблозі.

Зокрема, у дописі до світлин, артистка пояснила, чому вона з родиною святкує не лише роки, але й місяці своїх дітей. Жінка зізналася, що коли виховувала Еміра-Рахмана, ніколи не розуміла для чого інші батьки святкують перші дні, тижні й місяці дитини. Втім, зрештою вона також перейняла цю традицію.

За її словами, активний ріст дитини у перший рік життя можна порівняти з тим, як розкривається квітка в режимі таймлапс. Як приклад, вона пригадала документальне кіно на телеканалі “Discovery”, де продемонстрували, як рослина розпускається в сповільненому зніманні.

“Ти розумієш, чому тобі хочеться відзначити саме цей місяць!”, – зазначила Джамала.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 18 Авг 2020 в 10:40 PDT

: wona.com.ua

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