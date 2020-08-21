Результаты выборов в Беларуси обжаловали в Верховном суде: 25 папок доказательств

В пятницу, 21 августа, адвокаты подали от имени кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской жалобу в Верховный суд с требованием признать выборы 9 августа 2020 года недействительными.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Виктор Бабарико — официальный канал».

«В дополнение к сегодняшней жалобе подано 25 увесистых папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании. И мы уверены, что в действительности доказательств еще больше«, — сказано в публикации.

Ответ должен быть дан в течение 5 дней.

Отмечается, что жалоба в ЦИК, поданная в первые дни после выборов, не была удовлетворена.