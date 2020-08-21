На границе с Венгрией украинцы массово застряли в пункте пропуска и вынуждены ждать по несколько дней

Сотни машин и людей вынуждены по несколько дней ждать возможности пересечь украинско-венгерскую границу на пункте пропуска «Лужники» в Закарпатской области.

Об этом сообщили в местном издании «М-студио«.

«Люди в жару и без надлежащих условий вынуждены ждать день-два, чтобы пересечь границу. (…) Последние недели там огромные очереди – в несколько сотен авто», – рассказали в сообщении.

Одной из причин коллапса является то, что из четырех пунктов пропуска Мукачевского пограничного отряда работает только один в связи с эпидемией коронавируса. Также повлияло то, что венгерская сторона усилила паспортный контроль.

«Такая же ситуация с очередями и на КПП «Чоп-Тиса». Люди жалуются – ожидать день-два в такую жару, без условий – очень трудно. За час венгерская сторона принимает не больше 2 автобусов. Почти 60 микроавтобусов, более 40 легковых авто и 12 туристических и рейсовых автобусов – на данный момент стоят в очереди, чтобы пересечь украинско-венгерскую границу в Чопе. Это половина максимальной пропускной способности», – отметили в издании.

Отмечается, что в Тисе пограничники могли бы обеспечить пропуск намного большему количество транспортных средств, однако из-за усиления противоэпидемическим мероприятий венгерской стороной, это невозможно. Также стали часто возвращать людей и автобусы обратно.