В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится меньше, чем «испанка»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса, объявленная 11 марта, будет длиться меньше двух лет.

Как передает ТАСС, об этом глава ВОЗ сказал 21 августа на брифинге в Женеве.

Гебрейесус напомнил, что начавшаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа (или испанки) продолжалась два года. Что касается Covid-19, то «из-за большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса», чем это было сто лет назад. Однако в то же время у современных врачей «есть технологии и знания, чтобы его остановить».

Глава ВОЗ подытожил: осложняющими борьбу с инфекцией обстоятельствами сейчас являются глобализация и большое число связей, а преимуществом — наличие более совершенных технологий.

«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность», — сказал Гебрейесус.

Также он понадеялся на «максимальное использование имеющихся инструментов» в борьбе с инфекцией.