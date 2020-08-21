«Мы выстоим и победим»: Тихановская призвала белорусов выйти на марш

Оппозиционер и кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала «Марш новой Беларуси», запланированный на 23 августа. Тихановская призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.

Об этом она заявила в видеообращении, которое разместил штаб оппозиционерки.

По словам Тихановской, белорусы мечтали жить в стране, в которой «не народ для власти, а власть для народа», и именно сейчас они близки к своей мечте.

«Белорусы показали свою силу, когда сделали свой выбор и поднялись в его защиту. Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан, мы выстоим и победим», — подчеркнула она.

Оппозиционерка призвала белорусов поддержать «Марш новой Беларуси» и показать свою волю и решимость.

«Я приветствую каждого, кто придет показать свою волю и решимость, чтобы приблизить нашу победу. И помните — только вместе мы сможем построить страну для жизни», — добавила Тихановская.

Отметим, в Беларуси продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа. ЦИК отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, который по официальным данным получил поддержку более 80% избирателей. Однако часть белорусов и оппозиция считают, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская.