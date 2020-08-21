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Разрубивший пополам огурец Зеленскому казак идет в депутаты горсовета Запорожья

22.08.2020

Казак, который разрубил огурец на ладони у президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, будет баллотироваться в местный городской совет.

Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила советник председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина в своем Facebook.

«В нашей команде «Справжніх Дій» появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому», — написала она. 

Сообщается, что в мэры Запорожья от партии «Справжні дії» будет выдвигаться сама Ковылина. 

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