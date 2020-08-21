В смывах с рук Навального нашли даже компонент пищевой пленки и оболочки колбасы

Версия об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, которую после резкого ухудшения его самочувствия 20 августа активно распространяет его пресс-служба, пока не подтверждается.

На смывах с его рук и одежды нашли вещество, которое является компонентом бытовых пластиков и не проявляет высокую острую токсичность.

Об этом сообщает со ссылкой на нескольких экспертов.

Ранее Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лежит Навальный, заявил, что в поверхностных смывах выявлен 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество не является ядом.

Завкафедрой химии и технологии органического синтеза Российского химико-технологического университета имени Менделеева Сергей Попков сказал, что 2-этилгексил дифенил фосфат используют в качестве пластификатора, он может быть компонентом различных бытовых пластиков: пищевой пленки или оболочки для колбасы.

«Структура этого вещества далека от структур органофосфатов, используемых в качестве инсектицидных препаратов — средств защиты растений, и еще в большей степени отличается от отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Оно является мало токсичным химикатом, и не может проявлять высокую острую токсичностью», — отметил Попков.

По его словам, при длительном поступлении и накоплении вещества в жировых тканях оно может влиять на гормональный фон.

«Но, во-первых, это требует проведения специальных исследований, а во-вторых, многие вещества при большем накоплении в организме могут привести к непредсказуемым последствиям», — уточнил эксперт.



Он также добавил, что в истории встречались случаи, когда, казалось бы, известные органические вещества оказывали негативное воздействие на организм человека, но они были связаны с накапливанием в организме, а негативные эффекты стали проявляться только спустя некоторое время.