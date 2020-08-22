В Украине рекордные 2 328 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы, 22 августа, зафиксированы 2 328 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее,21 августа, сообщалось о 2 106 новых случаях, 20 августа — о 2 134, 19 августа — о 1 967, 18 августа — о 1 616, 17 августа — о 1 464 новых случаях, 16 августа — о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа — о 1 847, 14 августа — о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 102 971 человек, выздоровевших – 51 735, умерли с начала пандемии 2 244 человека (за сутки 37). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 48 992 человека, что на 1 634 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (291), Одесской (210), Тернопольской (206), Черновицкой (208) областях, Киеве (179), Львовской (172), Ивано-Франковской (169), Ривненской (145) и Закарпатской (114) областях.











