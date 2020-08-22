В «Слуге народа» назвали основание для отмены местных выборов

Намеченные на 25 октября местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения. По состоянию на сегодня нет никаких оснований для отмены местных выборов.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Думаю, что (главный санврач — ред.) господин Ляшко и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решение, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах», — отметил он.

Корниенко привел в пример ситуацию, которая сложилась в стране в 2018 году, когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

«Там не проводились выборы в объединенные общины, они проводились позже», — пояснил нардеп.