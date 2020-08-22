Лукашенко не страшен: Тихановская заверила, что не прекратит борьбу и вернется в Беларусь

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, призвавшая ранее сограждан к участию в марше протеста, заявила, что не прекращает своей деятельности, так как становится символом белорусского протеста.

Об этом она сказала в интервью телерадиовещательной корпорации BBC из Вильнюса, где она сейчас находится.

«Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня, и то, что я, скажем так, возложила на себя обязанность быть национальным лидером. Это значит, что я не прекращаю борьбу, что я остаюсь вместе с людьми, что я буду продолжать идти с ними рядом, пусть и не в Белоруссии, но так получилось, что я здесь. Я с людьми, я остаюсь их символом, и я буду лидером, пока это будет необходимо», — сказала Светлана.

При этом Тихановская уточнила, что всегда было понятно, что она «не политик и не президент в полном понимании этого слова», потому что у нее нет «необходимых ни амбиций, ни качеств, ни знаний».

В другом интервью BBC, уже на английском языке, Тихановская сказала: «Я верю в народ Беларуси точно также, как он поверил в меня однажды. У нас просто нет права отступать сейчас, потому что, если не сейчас, то мы будем рабами, и наш народ понимает это, и я уверена, что мы будем стоять до конца».

Говоря про свое отношение к насилию на улицах Белоруссии, Тихановская призналась, что была шокирована происходившим.

«Я испытала шок, я никому не говорила, но я не могла найти себе места, я просто проплакала, не знаю, пару часов, когда мы увидели первые кадры. Я не могу поверить, что эти полицейские, которые били этих людей, что они белорусы, потому что я не могу поверить, что белорусы могут быть столь жестокими», — сообщила Тихановская.

В ответ на вопрос о своей семье и родственниках, а том числе о своем муже, Сергее Тихановском, который был арестован в преддверии выборов, она сказала: «Конечно, все мое окружение, все мои друзья переживают за меня, как переживаю я за них, потому что мы все белорусы и мы все в какой-то степени, кто как может, боремся за свободное, безопасное будущее, за право жить, говорить и честно выбирать. Я за мужа переживаю, потому что он, к сожалению, в заложниках, но мы все в такой ситуации оказались, мы все боимся, переживаем друг за друга, это нормально в такой ситуации».

При этом Тихановская наотрез оказалась приводить подробности своего последнего дня в Белоруссии перед тем, как она уехала из страны.

В интервью на английском языке она также не стала отвечать на вопрос, что происходило в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, где она записала свое обращение к белорусам. «Прощу прощения, но я не могу. Не сейчас», — ответила она.

Тихановская также пообещала, что вернется в Беларусь, как только почувствует, что это будет для нее безопасно.

«Это моя родина, я обожаю свою страну и хочу жить там, и я немедленно вернусь, когда буду чувствовать себя там в безопасности», — заметила бывший кандидат в президенты страны.