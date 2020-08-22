В Африке обнаружили считавшееся вымершим животное

Сомалийский слоновий прыгунчик, которого местные жители называют «сэнги», был утерян для науки более 50 лет назад, оставив только 39 образцов в мировых музеях естественной истории. Эти образцы стали единственным вещественным доказательством того, что животное когда-либо существовало.

Биологи заново открыли вид сомалийских слоновых прыгунчиков, представителей которого они не встречали с 1968 года. Глобальная группа по сохранению дикой природы включила животное в свой список «25 самых разыскиваемых потерянных видов». Оказалось, что эти необычные млекопитающие, которые на латыни называются Elephantulus revoili, то есть «слоновья землеройка», не вымерли, а процветают.

Elephantulus revoili — это маленький дальний родственник трубкозубов, слонов и ламантинов, существо размером с крупную мышь, с похожим на хобот носом и с мощными ногами, которые позволяют ему бегать со скоростью почти 30 км/ч.

Ученые обнаружили, что эти животные все еще бродят в дикой природе, при этом сомалийские сэнги не ограничиваются Сомали. Прыгунчик был найден в Джибути, небольшом прибрежном государстве на Африканском Роге, которое граничит с Сомали, Эфиопией и Эритреей.

Команда установила более 1250 ловушек, наполненных арахисовым маслом, овсянкой и дрожжевым экстрактом, в 12 районах Джибути, а также опрашивала местных жителей, которые могли легко узнать животных по фотографиям.

«Наши интервью с местными кочевниками и скотоводами показали, что они регулярно видят сэнги, и нам постоянно говорили одно и то же общее имя — Вали сандхир», — сказал Хуссейн Раяле из Ассоциации природы Джибути.

По словам исследователя Стивена Херитэджа из Центра лемуров американского Университета Дьюка, ученые собрали двенадцать экземпляров редкого млекопитающего. Их выводы доказывают, что сомалийские сэнги «существуют в настоящее время» и живут далеко за пределами Сомали.

Ученые пришли к выводу, что сомалийские слоновые прыгунчики не находятся под какой-либо угрозой и довольно многочисленны в Джибути, и, возможно, в Эфиопии. «Все местные жители знали о нем, так что сэнги не может быть редкостью. И его среде обитания не угрожает сельское хозяйство и человеческое развитие в очень засушливой среде, там нет будущего для сельского хозяйства», — уверены авторы исследования.

: vokrugsveta.ua