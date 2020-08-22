Чергова афера: одіозний девелопер Андрій Вавриш розпродає квартири у незаконній багатоповерхівці в історичному центрі Києва

У центральному історичному ареалі Києва, на вул. Володимирська, 86-А, відбувається незаконне будівництво 17-поверхового житлового будинку.

Про це редакції «СтопКору» розповіли мешканці сусідніх будинків, яких обурило зведення багатоповерхівки на місці, де кількість поверхів не має перевищувати позначку 8.

Фото: СтопКор

Будівлю зводить компанія «Юніон Девелопмент Груп». Аналітики інформаційного порталу дослідили документи та з’ясували, що у 2017 році девелопер отримав від КМДА Містобудівні умови та обмеження (МУО) на проєктування об’єкту будівництва «Житлово-офісної будівлі з паркінгом на вул. Володимирська, 86-А». Важливо, що у цих МУО вказано, що ділянка забудови, відповідно до Генплану, належить до території середньо- та малоповерхової забудови. Тобто на вул. Володимирській, 86-А дійсно не можна будувати будівлі вищі за 8 поверхів, тоді як тут зводиться 17-поверхівка.

Крім того, забудовнику було видано декларацію на початок будівельних робіт Департаментом ДАБК міста Києва на «Будівництво житлово-офісної будівлі з паркінгом (об’єкт ІІІ категорії складності). Відповідно до Декларації, було передбачено будівництво 13 поверхів, 8.100 кв.м. загальної площі та площі забудови – близько 781 кв.м.

Водночас девелоперу не вдалося отримати дозвіл Міністерства культури України на будівництво в центральному історичному ареалі ані на 13 поверхів, ані на 17 (дещо згодом).

Крім того, ми виявили, що вказані МУО та Декларацію видано незаконно, з порушеннями містобудівного законодавства та ДБН, адже цільове призначення земельної ділянки «для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісної будівлі з паркінгом» передбачає не будівництво, а експлуатацію старої наявної офісної будівлі, а не будівництво нової. Тим паче, житлову будівлю або приміщення взагалі на цій ділянці не можна будувати при такому цільовому призначенні. Крім того, перевищено максимально допустиму висоту будівлі, дозволену Генпланом – 13 поверхів замість 8. Також перевищено максимально допустиму площу забудови земельної ділянки – 50% (781 кв.м. замість 650). Тому Декларація мала б бути скасована.

Водночас, у червні 2016 року, набули чинності зміни до законодавства, відповідно до яких об’єкти, які за старими нормами належали до ІІІ категорії складності і не підпадали під обов’язкову експертизу, тепер належать до класу наслідків СС2 і підлягають експертизі. Крім того, ці об’єкти потребують отримання дозволу Держархбудінспекції на будівництво, а не просто реєстрацію декларації про початок робіт, яка дає можливість почати будівництво наступного дня і фактично є просто інформуванням органу архбудконтролю.

Забудовник в 2020 році без будь-яких дозволів змінив свій проєкт та розпочав незаконне спорудження 17 поверхів замість дозволених 8 (навіть 13 за Декларацією). У січні 2020 року «Юніон Девелопмент Груп» у приватній експертизі зробив сумнівний експертний звіт на будівлю класом наслідків СС3. Порівняно із даними декларації 2017 року зросла загальна площа будинку з 8 тис. кв. м до 10 тис. кв. м, поверховість – з 13 поверхів до 17-ти.

Зауважимо, що об’єкт класу наслідків СС3 не відповідає містобудівним умовам та обмеженням (МУО), виданим чиновниками на об’єкт на вул. Володимирській, 86-А у 2017 році. Для отримання нового дозволу на будівництво на відкоригований проєкт, який є новим об’єктом, забудовнику потрібно отримувати нові МУО і лише після того – звертатися до ДАБІ за видачею дозволу на будівництво.

Фото: скріншот

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 14.08.2020 відмовила у видачі дозволу на виконання будівельних робіт на об’єкті «Будівництво житлово-офісної будівлі з паркінгом» (коригування) на вул. Володимирська, 86 (літ. А). Про це свідчать дані офіційного сайту ДАБІ.

Водночас, як свідчать фото з сайту lun.ua, незаконна житлова будівля вже практично зведена. Заявлена дата введення в експлуатацію – четвертий квартал 2020 року.

Вигодонабувачі незаконного будівництва

Будівництво та продаж житла в цьому ЖК здійснюється від імені «Saga Development», яка належить девелоперу Андрію Вавришу, який у 2010-2015 роках був заступником директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Фото: Facebook / Andriy Vavrysh

Власником ТОВ «Юніон Девелопмент Груп» є ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест», керівником якого є Дмитро Овсій, юрист Андрія Вавриша. Кінцевим бенефіціарним власником фонду «Еверест» значиться Ольга Клецко з м. Люблинець Волинської області (звідси родом і Андрій Вавриш). Керівником фірми є Сергій Софієв – менеджер Андрія Вавриша.

Власником і керівником ТОВ «Богдан-Електротранс» значиться Валерій Ричек, який є директором з правових питань ТОВ «Міжнародна тенісна академія» екснардепа від БПП Ігоря Кононенка і ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», що належить Ігорю Кононенку та експрезиденту Петру Порошенку.

Земельна ділянка надана Київрадою у 2011 році ТОВ «Богдан-Електротранс», яке належало на той час Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. Станом на 2020 рік належить тільки Кононенку. Тому частка квартир (близько 15%) в цьому будинку буде належати йому за договором суперфіції.

За даними Публічної кадастрової карти, з травня цього року власником ділянки на вул. Володимирська, 86-А є ТОВ «Янтра», власником якого є ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК». Кінцевим бенефіціарним власником останнього є Ігор Кононенко.