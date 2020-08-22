Национальная полиция Украины сообщила о перекрытии дорожного движения в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий в День Независимости Украины 24 августа.
Как сказано в Telegram-канале НПУ, в частности, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа:
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улица Трехсвятительская;
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улица Владимирская;
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улица Михайловская;
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улица Малая Житомирская;
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проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);
Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):
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улица Владимирская;
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улица Большая Житомирская;
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улица Десятинная;
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улица Малая Житомирская;
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переулок Рыльский.
В Киеве ограничат движение на День Независимости: список улиц Национальная полиция Украины / Telegram
Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве запланировано Шествие ветеранов. Также в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого монастыря в столице состоится панихида в память о погибших защитниках при участии родственников, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.
В Киеве ограничат движение на День Независимости: список улиц Национальная полиция Украины / Telegram