Перемирие на Донбассе: открывали ли огонь боевики

За сутки 21 августа на Донбассе не зафиксировали фактов нарушения режима прекращения огня. Пророссийские оккупанты не прибегали к провокациям и не стреляли.

На Донбассе 21 августа не стреляли

О том, что режим тишины сохранялся на всех участках ответственности украинских подразделений, информируют в штабе ООС в фейсбуке.

Боевых потерь и ранений нет.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил, – говорится в сообщении.

Другие события в зоне проведения ООС

Сотрудники Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с оперативниками Краматорского пограничного отряда и сотрудниками СБУ остановили автомобиль в городе Торецкое. За рулем был местный житель. Во время осмотра автомобиля обнаружили 15 ящиков сигарет без акцизок. Предварительная сумма оценки сигарет составляет 300 тысяч гривен.