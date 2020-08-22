Украинских школьников вынудили стоять в больничных очередях в разгар коронавируса

Школьников в Украине обязали пройти медосмотр перед началом учебного года, несмотря на карантин.

Как рассказала журналистка LIGA.Life Яна Миланова, дети ради справки вынуждены стоять в огромных очередях в больницах.

«Полностью пройти медосмотр только у семейного врача, к которому записываешься в электронную очередь, нельзя. Дети, которые идут в первый класс, а также дети 11, 14-17 лет обязаны пройти еще несколько специалистов – хирурга, ортопеда, офтальмолога, стоматолога и т.д.» – написала она.

По словам Милановой, часто пройти этих специалистов в одной больнице нет возможности и приходится записываться в другие медучреждения. Но даже без этих специалистов медосмотр может затянуться, поскольку необходимо отстоять немалую очередь в кабинет для прохождения пробы Руфье, где также проверяют слух и зрение.

«Кабинет профилактического осмотра школьников работает только полдня, принимает один специалист, в живой очереди – несколько десятков детей разного возраста. Когда мы заняли очередь, были 38-ми! Весь коридор забит людьми, кто в маске, кто – без, о дистанции в 1,5 метра даже речи не идет», – подчеркнула журналистка.

Мама двух разновозрастных школьников в очереди пожаловалась, что проходит медосмотр уже почти неделю.

«Мы еще в июле хотели пройти, так врачи в отпусках были. А теперь такие очереди», – сказала она.

Миланова добавила, что качество самого осмотра сомнительное.

«В одном небольшом кабинете шесть человек – две мамы, двое детей, два медика. Одному ребенку пытаются проверить слух и зрение, второй приседает и считает (в маске), все одновременно говорят, дети путаются, кому и что говорят, медики обмениваются медкарточками, кто, куда и что должен записывать, путаница, а в коридоре очередь не уменьшается», – отметила журналистка.

В то же время в соседнем коридоре выстроилась другая очередь – люди с температурой и простудой на прием к дежурному врачу.

«Почему не отменили обязательный медосмотр для детей в «коронавирусный» год, удивляются даже медики. Говорят, хаотичность в принятии решений порождает непонимание и ухудшает ситуацию с заболеваемостью на COVID-19″, – подытожила Миланова.