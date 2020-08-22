Украина внесла Албанию и Черногорию в “красную” зону по коронавирусу

Минздрав Украины в субботу, 22 августа, обновил список стран “красной” и “зеленой” зон по распространению коронавируса. Албания и Черногория были перенесены в “красную” зону.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины в соцсети.

В то же время Болгария, Египет, Турция и Хорватия – находятся в “зеленой” зоне.

Также в Госагентстве по туризму напомнили, что после возвращения из отдыха в странах “красной” зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении “Дій вдома”. Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Не нужно проводить обсервацию тем лицам, которые прибыли из стран “красной” зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Кроме того, иностранцы должны обязательно иметь страховой полис, покрывающий затраты на лечение, в случае заражения коронавирусом.