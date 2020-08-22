В Киеве вандалы осквернили символ памяти Голодомора

В ночь на 22 августа в Киеве вандалы осквернили памятный символ Голодомора “Горькая память детства” на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Сейчас один из главных символов музея демонтирован.

Об этом сообщил нардеп и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

“Здесь должна была быть девочка с колосками. Памятник, который стал одним из символов памяти о Голодоморе. Памятник, к которому приносят яблоки и хлеб в дни памяти. Вандалы осквернили его, директор музея уверяет: фигура не повреждена и вскоре ее вернут на место. Но это не изменит того, что где-то рядом с нами живут уроды, способные осквернить такой памятник. Тогда отбирали хлеб, теперь хотят отобрать память”, – написал Вятрович.