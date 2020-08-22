Politico: Спасет ли россиян путинская вакцина?

Пока множество простых россиян испытывают гордость за достижения отечественной науки, российское медицинское сообщество отнеслось к новой вакцине намного более скептически.

В августе Кремль одновременно воодушевил и шокировал весь мир, объявив о том, что Россия уже создала и зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции и что даже дочь президента страны Владимира Путина сделала себе эту прививку. На этих новостях американский фондовый рынок ненадолго вырос, а некоторые мировые лидеры встретили это объявление с радостью. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он будет счастлив стать «подопытным кроликом» для испытания этой вакцины.

Между тем западные СМИ поспешили добавить свою ложку дегтя, указав на то, что НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, создавший эту вакцину, был не до конца откровенным в вопросах ее испытаний. Эта вакцина пока не прошла клинические испытания третьей фазы, и институт до сих пор не обнародовал данные испытаний первой и второй фаз, пишет Виджай Махешвари на страницах американского издания Politico.

Внутри России реакция на появление вакцины тоже оказалась смешанной. Создание вакцины от коронавируса — ее назвали «Спутник V», что, очевидно, является намеком на достижения Советского Союза в период космической гонки, — представляет собой важную PR-победу для Москвы. Российские издания поспешили отпраздновать это событие, опубликовав материалы с такими заголовками, как «Русская вакцина и дочь Путина покорили мировые СМИ».

Мои русские друзья интерпретировали эти новости как доказательство того, что даже спустя много лет скудного финансирования науки и утечки мозгов Россия все еще способна соперничать с Западом в научной сфере.

«Западная пресса пишет плохо о России, потому что это позволяет им чувствовать себя лучше, — пожаловался мой приятель, фотограф Слава Филлипов. — Но мы гораздо более развитые и умные, чем они думают».

Между тем, пока множество простых россиян испытывают гордость за достижения отечественной науки, российское медицинское сообщество отнеслось к новой вакцине намного более скептически. Проведенный недавно опрос показал, что каждый второй врач испытывает сомнения относительно этой вакцины. Как показали результаты этого опроса, две трети врачей встревожены тем, что пока нет достаточного количества данных, доказывающих эффективность этой вакцины, и что ее разработали «слишком быстро».

Даже те мои русские друзья, которые с радостью встретили новости об этом достижении отечественной науки, признали, что он предпочли бы дождаться завершения клинических испытаний — а также одобрения со стороны международного сообщества, — прежде чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Большинство из них признаются, что они испытывают облегчение в связи с тем, что эта прививка пока необязательна.

Большинство иностранцев воспринимают поспешную регистрацию российской вакцины как политический маневр Кремля — как способ одержать легкую победу над Западом в глобальном соревновании по созданию безопасной и эффективной вакцины от коронавируса. Даже легко запоминающееся название вакцины выдает ее истинное назначение: она должна послужить оружием в борьбе Кремля с Западом за конкурентное преимущество.

В своем интервью Bloomberg Светлана Завидова, исполнительный директор российской Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, предостерегла от массового введения непроверенной вакцины.

«Правила проведения клинических испытаний написаны кровью. Их нельзя нарушать, — сказала Завидова. — Это ящик Пандоры, и мы не знаем, что случится с людьми, получившими инъекцию непроверенной вакцины».

Интернет уже заполнили мемы о подозрительной российской вакцине. На одной из таких NSFW-картинок изображен Путин без рубашки с большой грудью и подписью: «Путин утверждает, что у вакцины от covid-19 нет побочных эффектов».

Тем не менее, далеко не все в России скептически относятся к «Спутнику V».

«Я настолько уверен в вакцине, созданной в Институте Гамалеи, что я сделал себе эту прививку, и в течение 20 дней у меня выработался сильный иммунитет», — написал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который спонсировал создание вакцины, в своей статье, опубликованной в журнале Newsweek.

По некоторым сообщениям, помимо дочери Путина (российский президент не уточнил, которая из двух его дочерей сделала инъекцию вакцины) за последние несколько недель эту прививку сделали многие российские олигархи. Как сообщают воодушевленные российские СМИ, поскольку уже в конце августа пройти вакцинацию от коронавируса смогут учителя и представители других групп риска, некоторые россияне с нетерпением ожидают свою первую инъекцию.

Контролируемые Кремлем СМИ поспешили сделать акцент на том, что создание российской вакцины доказывает, что Россия все еще способна на серьезные достижения в области науки и технологий.

И в чем-то они правы: «Спутник V» представляет собой сложный продукт индустрии биотехнологий. Ученые взяли аденовирус, вызывающий обычную простуду, и ввели в него гены, полученные из шипов коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. В отличие от западных вакцин спустя 21 день после получения первой дозы вакцины для повышения эффективности проводится ревакцинация.

Хотя российская вакцина похожа на оксфордскую вакцину, разработкой которой занимается компания AstraZeneca, тот факт, что русские использовали для ее создания человеческий аденовирус, обуславливает ее уникальность. Кроме того, в прошлом Институт Гамалеи успешно запатентовал вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и других вирусных заболеваний.

Даже западные эксперты с этим согласны.

«Из того, что я видел, это, вероятно, является самой многообещающей платформой», — сказал Хильдегунд Эртл, изучающий вакцины на основе аденовирусного вектора в Вистаровском институте в Филадельфии.

Внутри России игра Путина, пытающегося представить создание вакцины от коронавируса как своеобразную современную космическую гонку и немного «срезать углы», чтобы обогнать остальных, пока приносит ему определенные дивиденды. По понятным причинам россияне испытывают гордость, и рейтинг президента немного вырос после длительного периода недовольства, вызванного карантинными ограничениями.

Пока весь мир испытывает страх и соблюдает все возможные меры предосторожности, а необходимость постоянно поддерживать социальную дистанцию мешает вернуться к нормальной жизни, Россия ведет себя так, будто она уже вступила в будущее после пандемии. Школы и университеты откроются в сентябре, музеи и театры уже открылись, страх и паранойя по поводу возможного заражения немного отступили.

«Кто будет бояться коронавируса, если есть вакцина?» — пошутил водитель такси на этой неделе.

Несомненно, Путин одержал временную победу. Но его склонность обходить правила ради того, чтобы определить соперников, — именно так Россия поступила во время Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, развернув свою обширную допинговую программу, — позже может выйти ему боком.

Если позже выяснится, что вакцина «Спутник V» имеет такие побочных эффекты, которые угрожают здоровью россиян и иностранцев, оказавшихся настолько отчаянными, чтобы испытать на себе непроверенное лекарство, репутация Путина может никогда не восстановиться. И это подтвердит правоту Запада, который с самого начала не доверял российской вакцине. Возможно, Путин почувствует на себе, что — как в старой сказке о зайце и черепахе, — для победы в гонке нужна не только скорость.