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«Ненажерливі гризуни» на елеваторі під Харковом розікрали зерно на 2,4 млн гривень, – СБУ

22.08.2020

У Харківській області правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка розкрадала зерно зі сховищ Державного агентства резерву України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень.

Судово-економічна експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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