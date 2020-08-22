Дмитро Калинчук: Іловайськ і брехня Офісу Венедіктової

Дуже схоже, що хтось у чинній владі ду-у-уже не хоче, аби з’явилися відповіді на питання по Іловайську. Якщо так – то даремно сподіваються. 366 пацанів (за версією Офісу Венедіктової) загинули не аби на їх смерті поспекулювали і забули. Хтось мусить відповісти – і за Іловайськ, і за брехню навколо Іловайська. Питання про Іловайськ поставлені – і відповіді на них будуть. Не зараз – так згодом.

Напередодні 6-ї річниці трагедії під Іловайськом зелена влада вкотре розписалася, що противники п’ятого президента Петра Порошенка цинічно і нахабно дурили українців, і саме на цій брехні зелені стали владою. Офіс Генерального прокурора (тобто – Ірини Венедіктової) зробив заяву про причини і винуватців трагедії під Іловайськом.

Це – треба процитувати: «Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів». Кінець цитати.



Ну? З’їли? Не подавилися? Виявляється, всі твердження про «Порошенко злив добробати» були відвертою і безсоромною брехнею. Виявляється, не винні в Іловайську ані екс-начальник Генштабу генерал Муженко, ані екс-міністр оброни генерал Гелетей, ані президент Порошенко. Винуваті росіяни і тільки росіяни. Офіс генпрокурора Венедіктової фактично повторив висновки військової прокуратури, зроблені в часи президента Петра Порошенка – тобто визнав, що вони були правильні. А всі, хто волав про особисту провину президента Порошенка, – просто брехуни, включаючи журналіста Бутусова, з його «Іловайськ був планом Порошенка».

БРЕХУНИ. Коротко і просто.

Ніби на цьому можна і завершити? Але завершувати я не буду. І от чому. Мушу подякувати тим, хто всі ці роки намагався єдиним винним у Іловайській трагедії зробити Петра Порошенка – завдяки їм я зайнявся дослідженням тих подій, а відтак – маю до біса питань, на які Офіс Венедіктової і близько не відповів.

Перше – чому офіс Венедіктової бреше?

Цитую: «Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога».

Брехня. Батальйони «Миротворець», «Свитязь» та «Івано-Франківськ» до Іловайську прибули (!) 24-25 серпня. А 26 серпня зі ставки генерала Хомчака у Многопіллі (біля Іловайська) виїхали заступник міністра МВС (Авакова) генерал Яровий, полковник Ігор Палагнюк і 2-га ротна група батальйону «Горинь». У звіті ТСК Верховної Ради зазначено що 26-27 серпня з Іловайська ще вивозили поранених. Шановні! Яке оточення? Давно встановлено, що кільце замкнулося 27 серпня, і доти ніякого оточення не було.

Друге. Офіс Венедіктової так і не відповів – а яка взагалі була мета атак на Іловайськ? Чому навіть 24-25 серпня, коли уже було відомо про захід російських з’єднань до України, війська з Іловайську не виводили – їх туди заводили, та ще й за прямий наказом керівників МВС (!!) – Ярового, Гриняка, Чалована?

Третє – яку інформацію подавав до штабу АТО командувач Сектору Б генерал Хомчак, за умови, що він проігнорував повідомлення командира 40-го бату про захід в Україну росіян, а на таку саму інформацію від командувача Сектору Д генерала Литвина, відповів: «Не сци!» (Хомчак був командувачем ОК «Південь» і за посадою був вищий за Литвина)? Чи не тому штаб АТО до 25 серпня не міг зрозуміти – воює він з армією РФ чи з черговими «відпускниками»?

Тощо, тощо, тощо й тощо.

На всі ці питання відповіді нема. І заява Офісу Венедіктової по факту знімає ці питання, перекладаючи всі відповідальність на росіян. Чому? Дуже схоже, що хтось у чинній владі ду-у-уже не хоче, аби відповіді на питання з’явилися. Після суду над Петром Порошенко стало очевидно: опиратися п’ятий президент буде до останнього, а значить широким масам стануть відомі чимало деталей Іловайська, які влада хоче приховати. Можливо?

Якщо так – то даремно сподіваються. 366 пацанів (за версією Офісу Венедіктової) загинули не аби на їх смерті поспекулювали і забули. Хтось мусить відповісти – і за Іловайськ і за брехню навколо Іловайська. Питання про Іловайськ поставлені – і відповіді на них будуть. Не зараз – так згодом.

Ніхто не забутий – ніщо не забуте.

Дмитро КАЛИНЧУК, журналіст-блоґер та письменник