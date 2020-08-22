США, создавая проблемы «Газпрому» на европейском рынке, теперь могут не беспокоиться за южное направление, – эксперт

Совсем недавно Путин бредил идеей энергетической сверхдержавы, когда он будет шантажировать «партнеров» поставками российских углеводородов. Внезапно оказалось, что партнеры вполне способны обходиться и без Путина.

«Турция обнаружила крупнейшие у себя залежи природного газа в Черном море объемом 320 миллиардов кубометров, сказал в пятницу президент страны Тайип Эрдоган.

“Сейчас я хочу поделиться с вами хорошей новостью: Турция осуществила крупнейшее в своей истории открытие (залежей) природного газа в Черном море”, — сказал президент, добавив, что страна намерена начать использовать его в 2023 году и стать нетто-экспортером энергоресурсов.

В определенном смысле это заявление – приговор «Турецкому потоку», причем, возможно, обеим трубам этой системы. США, создавая проблемы «Газпрому» на европейском рынке, теперь могут не беспокоиться за южное направление – у «Газпрома» там и помимо США образовалось такое количество конкурентов, что Штатам совершенно не нужно что-либо предпринимать – сами справятся.

Конечно, встает вопрос и о трех путинских войнах, которые ведутся как раз на южном направлении в интересах «Газпрома». Они и ранее выглядели чистейшей авантюрой, сейчас же их перспектива становится совершенно призрачной. «Газпром» в складывающихся раскладах выдавят с этого направления, причем интерес к такому сценарию проявляют все. А беспредельная глупость путинских назначенцев, да будем говорить прямо, и его собственный интеллект вряд ли дают кремлевским шанс хотя бы удержать за собой этой кусок, хотя начинались войны как борьба за расширение доли «Газпрома». Теперь об этом даже мечтать нет ни малейшего смысла.

Перспектива банкротства «Газпрома» по причинам как объективного, так и субъективного свойства, начинает все более явственно проступать за чередой провалов и катастроф национального достояния РФ.

Совсем недавно Путин бредил идеей энергетической сверхдержавы, когда он будет шантажировать «партнеров» поставками российских углеводородов. Внезапно оказалось, что партнеры вполне способны обходиться и без Путина. Мало того – теперь они заинтересованы в том, чтобы вообще исключить фактор невменяемых российских «друзей» из своей политики. По всей видимости, ухудшение и похолодание отношений Турции и Кремля продолжится», – пишет Эль-Мюрид.