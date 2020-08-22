На акции в поддержку Навального в Питере бросили дымовую шашку

В Санкт-Петербурге на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который впал в кому после отравления неизвестным токсином, кто-то бросил дымовую шашку на дорогу.

Сразу повалил черный дым, а сотрудники полиции подбежали с огнетушителем для того, чтобы устранить последствия и не дать дыму распространиться дальше.

Видео появилось в Telegram, подробности опубликовал канал «ЯГ».

«Сейчас сгоревшую дымовую шашку осматривает следственно-оперативная группа МВД, криминалисты снимают отпечатки пальцев», — говорится в сообщении корреспондента.