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Украинские шахтеры не поедут в Беларусь штрейкбрехерами — Волынец

23.08.2020

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ответил Лукашенко по поводу замены бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами. Он заявил, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в соседнюю страну работать на бастующем предприятии.

Об этом он заявил в своем Facebook.

«Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!», — заявил Волынец. 

Он пожелал горнякам Солегорска выдержать натиск Лукашенко и подчеркнул, что они имеют право на волеизъявление. Он напомнил, что в Украине шахтеры не раз оказывались в тяжелой ситуации, но добились права на забастовки и честные выборы.  

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