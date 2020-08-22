Украинские шахтеры не поедут в Беларусь штрейкбрехерами — Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ответил Лукашенко по поводу замены бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами. Он заявил, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в соседнюю страну работать на бастующем предприятии.

Об этом он заявил в своем Facebook.

«Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!», — заявил Волынец.

Он пожелал горнякам Солегорска выдержать натиск Лукашенко и подчеркнул, что они имеют право на волеизъявление. Он напомнил, что в Украине шахтеры не раз оказывались в тяжелой ситуации, но добились права на забастовки и честные выборы.