В МВД приготовили водителям “сюрприз” с камерами автофиксации

В Министерстве внутренних дел Украины планируют установить еще 220 камер автофиксации стоимостью по $30 тысяч каждая, то есть, одна камера автофиксации будет стоить бюджету 820 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание «Наші гроші».

Согласно информации, размещенной в системе «Прозорро», 10 августа Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины заключило соглашение с ООО «Украинские системные инновации» о поставках комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения общей стоимостью 180,40 миллиона гривен. Закупку провели без торгов по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Планируется до конца 2020 года поставить 220 комплексов программно-аппаратных комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения «Каскад 3» по ДСТУ 8809: 2018 по 820 тысяч гривен за комплекс.

Они способны распознавать номера Украины, ЕС, РФ, Беларуси, Молдовы на скорости до 240 км/ч. на расстоянии 20-50 м на трех полосах движения общей шириной до 10,5 м.

При нынешних темпах уплаты штрафов инициатива МВД должна окупиться уже через месяц. Как известно, за последние два месяца 50 камер автофиксации «заработали» 73 миллиона гривен. Таким образом каждый комплекс автофиксации приносит около 730 тысяч гривен в месяц.

: expert.in.ua