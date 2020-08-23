У Неділю Координаційна Рада Білорусі представить правовий алгоритм усунення Лукашенка

Ввечері у суботу, 22 серпня 2020 року, з прихильниками мирної революції, які щодня збираються на площі Незалежності у Мінську, поспілкувався член президії Координаційної Ради з передачі влади у країні, колишній міністр культури та в минулому керівник Купалівського театру Білорусі Павло Латушко.

Про це з посиланням на газету Салідарнасць передає Еспресо.TV.

За словами політика, завтра, 23 серпня, буде озвучено правовий алгоритм перемоги над Лукашенком.

“Я впевнений: не те, що шанси, а результат – буде. І він буде завтра, не сумнівайтеся”, – наголосив Латушко.

З іншого боку, додав він, якщо білоруси відмовляться від подальшого мирного опору, країну чекатимуть найгірші часи.

“Ми увійдемо в стан нестабільності, паузи, країна просто зупиниться”, – сказав Латушко.