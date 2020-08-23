Женщину невозможно узнать: на Львовщине произошло смертельное ДТП

В субботу, 22 августа, в селе Смереков Жовковского района на Львовщине 27-летний местный житель устроил смертельную аварию. В ДТП погибла женщина, личность которой не могут установить.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области в Facebook.

Водитель автомобиля Volkswagen на дороге не справился с управлением автомобилем и, вылетев на встречную полосу, врезался в грузовик, за рулем которой ехал 50-летний иностранец.

Удар был страшной силы, пассажирка легковушки получила тяжелые травмы, ее личность пытаются выяснить полицейские. Виновник ДТП также получил травмы.

Полицейские задержали мужчину, совершившего ДТП. Ему грозит до 8 лет за решеткой.