Медики закликають відмовитися від вживання алкогольних напоїв в жару

При високих температурах він перетворюється на отруту.

Медики закликають людей відмовитися від вживання алкогольних напоїв в жарку погоду. Більше того, вони назвали конкретні напої, які здатні спровокувати інфаркт і стати причиною смерті людини, інформує Ukr.Media.

Незалежно від погоди, кожна людина повинна вживати спиртне в помірних кількостях. Проте коли температура повітря на вулиці значно збільшується, алкоголь змінює форму і ступінь свого впливу на організм. Він перетворюється на отруту, яка може порушити роботу багатьох систем і навіть вбити людину.

У своєму новому дослідженні вченим вдалося точно встановити, які конкретно напої несуть смертельну небезпеку у спекотну погоду. Ними виявилися будь-які коктейлі, приготовлені на основі міцного алкоголю, серед яких горілка, текіла, джин самбука та енергетики. Подібні напої здатні привести до різкого збільшення частоти биття серця. Це у свою чергу робить сильний тиск на серце, після чого відбувається різке підвищення артеріального тиску. Різні поєднання, які використовуються під час приготування алкогольних коктейлів, в сильну спеку можуть стати причиною серцевого нападу та інфаркту.

Крім цього в таких напоях часто використовуються сиропи, які відрізняються дуже високим рівнем вмісту цукру. Це ще більше посилює серцебиття і провокує рясне потовиділення за рахунок посилення припливу крові до верхніх шарів шкірного покриву, що у свою чергу може спровокувати зневоднення. У поєднанні з підвищеним артеріальним тиском, це може призвести до серйозних порушень в роботі серцево-судинної системи і смерті людини. Особливо небезпечно вживати енергетичні напої з алкоголем людям, що страждають хронічними захворюваннями кровоносної системи і нирок.

: aspekty.net

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