Вчені з’ясували, що пандемія уповільнила вичерпання природних ресурсів

Завдяки режиму ізоляції люди на 9% скоротили свій «екологічний слід»

Пандемія коронавірусу дещо знизила темпи споживання людством ресурсів Землі, повідомляє Інтерфакс з посиланням на доповідь аналітичного центру Global Footprint Network.

Дослідники відзначили, що до 22 серпня людство споживе за цей рік всю ту кількість природних ресурсів, які могли б за цей же рік відновитися на планеті природним шляхом, якби не подальша господарська діяльність людей.

Однак в 2019 рік цей ліміт настав раніше – 29 липня, і до цього протягом 40 років людство поступово все швидше вичерпувало річний «бюджет» планети.

Згідно з висновками вчених, режими ізоляції, введені раніше з метою стримати поширення коронавірусу, на 9,3% скоротили «екологічний слід» – вплив людини на середовище існування, куди входять потреба людей в продовольстві, енергії, життєвому просторі і в поглинанні викидів вуглекислих газів.

«Це було зроблено не навмисно, це було зроблено через епідеміологічне лихо», – заявив президент Global Footprint Network Метіс Вакернагель.

За оцінками вчених, людство вже використовує на 60% більше ресурсів, ніж може відтворити Земля.

У дослідженні наголошується, що порівняно з попереднім роком у 2020 році людство на 14,5% скоротило викиди парникових газів, а обсяг продукції лісопереробного комплексу знизився на 8,4% через побоювання, що попит на неї на тлі пандемії впаде.

У Global Footprint Network вважають, що зусилля щодо стримування епідемії демонструють здатність людства міняти свої споживчі звички, а це в свою чергу дає «безпрецедентну нагоду поміркувати про майбутнє, якого ми хочемо».

: mind.ua

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