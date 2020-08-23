В Одессе машина “нырнула” в яму на дороге в рост человека

В Одессе произошло чрезвычайное происшествие в результате прорыва системы водоснабжения. В результате аварии на проезжей части появилась огромная воронка, в которую въехал автомобиль.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале “Ху*ая Одесса”.

Инцидент произошел на улице Академика Королева. На дороге буквально за полчаса образовалась яма почти в 2 метра глубиной.

“Королева, напротив МРЭО, прорвало что-то и за 30 минут вымыло яму в рост человека, одна машина уже “нырнула”, – говорится в сообщении.

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: apostrophe.ua