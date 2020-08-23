Вчений: за допомогою методу інтервального голодування можна оздоровити організм

Практикуючи інтервальне голодування, необхідно дотримуватися кількох важливих правил.

Метод знайшов популярність в 2016 році. Саме тоді вчений-біолог з Японії Есінорі Осумі відкрив світові процеси аутофагії і став лауреатом Нобелівської премії, інформує Ukr.Media.

Суть інтервального голодування полягає в зміні режиму харчування.

Ви поступово скорочуєте період приймання їжі і збільшуєте проміжок, в якому не приймаєте їжу.

Для чого це потрібно?

Створення значної перерви між прийманнями їжі дає організму можливість використовувати жирові накопичення в якості палива. Таким чином, відбувається зменшення жирових відкладень і зниження ваги.

Такий режим харчування запускає в організмі процес аутофагії — самоочищення організму від продуктів розпаду, які накопичувалися багато років. Організм в пошуках їжі починає шукати власні резерви, і в хід йдуть токсини.

Дана оздоровча практика рекомендується людям, які страждають:

ожирінням будь-якого ступеня;

гіпертонією;

алергіями;

шкірними захворюваннями — псоріаз, дерматити.

Відомо кілька методик інтервального голодування. Різниця полягає в тривалості періоду приймання їжі.

Інтервальне голодування 16/8

Перерва між останнім прийманням їжі ввечері та наступним сніданком становить 16 годин. Цей спосіб найбільш поширений серед прихильників даної методики і найбільш щадний.

Інтервальне голодування 18/6

Тривалість відмови від їжі складає 18 годин на добу. Перерва між останнім прийманням їжі і сніданком наступним — 18 годин. До такої методики рекомендується переходити поступово, збільшуючи перерву між прийманнями їжі.

Інтервальне голодування 20/4

Найбільш жорсткий і, однак, найефективніший спосіб інтервального голодування. Саме цей варіант рекомендується в якості лікувального, оздоровчого голодування.

Якщо ви прийшли до рішення практикувати інтервальне голодування, необхідно знати і дотримуватися кількох важливих правил

Насамперед, не забуваємо пити воду. Середня норма споживання чистої води для людини на добу становить приблизно 1,5 літра (30 мл на 1 кг ваги, якщо немає медичних протипоказань). Ця норма може змінюватися залежно від ступеня фізичного навантаження, від температури зовнішнього середовища, в якому ми знаходимося. У жарку пору року потрібно пити води більше.

Перш ніж приступити до інтервального голодування, необхідно порадитися зі своїм лікарем. Це особливо важливо для людей, що мають хронічні захворювання.

Входити в інтервального голодування краще поступово, щоб знизити рівень стресу для організму.

Контролюйте добове споживання калорій, баланс жирів, білків і вуглеводів. Якщо ви практикуєте інтервальне голодування для зниження ваги, не забувайте створювати необхідний для цього дефіцит калорій.

Дотримуйтесь міри. Як і при будь-якій іншій методиці, з інтервальним голодуванням важливо не перестаратися. Лікарі рекомендують не практикувати такий режим харчування більше 1 тижня. Потім потрібно зробити перерву, повернувшись до звичного режиму приймання їжі, з дотриманням принципів здорового харчування і норми калорій.

Практикуйте систему інтервального голодування і будьте здорові!

Дана стаття носить виключно інформаційний характер. Перед використанням даних, наданих вище, проконсультуйтеся з сертифікованим фахівцем. Редакція не гарантує будь-які результати і не несе ніякої відповідальності за шкоду або інші наслідки, які можуть виникнути внаслідок використання відомостей, наданих вище.

: aspekty.net

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