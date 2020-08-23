Колишній Брітні Спірс досі кохає дівчину й бажає повернути її

Колишній чоловік американської виконавиці Брітні Спірс Джейсон Александр зізнався, що і надалі сильно кохає дівчину та планує повернутися до її життя.

Так, заява Джейсона доволі сильно шокувала шанувальників співачки. Примітно те, що вони одружилися в Лас-Вегасі у 2004 році, а розлучилися вже через два дні. Втім, виявилося, що чоловік і надалі має сильні почуття до неї.

Як пише інформаційне агентство “Us Weekly”, колишній обранець зізнався, що спробував би знову розпочати з нею стосунки, якби вона була б не проти цього. Зокрема, виявилося, що головною причиною, чому їй не вдалося побудувати майбутнє разом — її опікунство.

Відомо, що колишні закохані продовжують спілкуватися. Ба більше, чоловік підтримує рух #FreeBritney й вимагає, аби батька Брітні позбавили статусу опікуна. В кінці Джеймс додав, що заздрить чинному бойфренду співачки Сему Асгарі, оскільки у нього є можливість бути ближче до неї.

: wona.com.ua

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