НАБУ завершило слідство за підозрою директора “Реал банк” у заволодінні понад 787 млн грн

Детективи НАБУ завершили слідство за підозрою директора “Реал банк” у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку. За інформацією ЗМІ, «Реал банком» володіли бізнесмен Сергій Курченко і компанії «сім’ї» втікача екс-президента України Віктора Януковича, зазначає ЦПК.

У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити низці компаній, підконтрольних злочинній організації Януковича. Ті через ланцюг фірм із ознаками фіктивності перевели отримані кошти на рахунки інших двох компаній. Одна з них розмістила ці кошти під виглядом власних та тимчасово вільних на строковий депозит в тому ж «Реал банку», однак із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви.

Ну а далі пепедбачувано – у жовтні 2013 керівництво банку склало таку заяву. Після цього «Реал банк» звернувся за підтримкою до Національного банку, який, звісно же, надав йому стабілізаційні кредити на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, як згодом встановило слідство, завищили всемеро. Гроші вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували.

Розслідування НАБУ та САП розпочали наприкінці 2019-го.

До речі, раніше НАБУ та САП затримали директора однієї з компаній, який перебував у розшуку. В січні 2020-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про його ув’язнення.