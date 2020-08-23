Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 23 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 026 230, умерло 800 237 человек, выздоровели — 14 774 304.

Больше всего случаев заражения (5 645 697) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 532 330), Индия (2 975 701) и Россия (951 897).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 102 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2 244 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.