Научились делать машины: украинцам показали новую «Таврию»

В Сети показали новую версию автомобиля от ЗАЗ «Таврия», производство которого должно начаться уже в скором времени.

Завод уже давно находится под угрозой закрытия, однако все может измениться в будущем, поскольку совсем недавно предприятие представило новую версию автомобиля «Таврия». Об этом написал портал «АвтоВзгляд».

Более того, новинка, которая может появиться на свет уже совсем скоро, предположительно станет самым бюджетным авто по украинским меркам.

О ценах пока что рассуждать еще слишком рано. Сами представители ЗАЗа еще ничего конкретного не говорят, но эксперты уверены, что машина окажется много лучше и даже куда более дешевле, чем ZAZ Chance.

Ежегодный объем производства должен составить 50 тысяч экземпляров.

На счет самого авто, то он сконструирован на платформе популярного китайского хетчбэка Chery M11, а внешне напоминает собой малоизвестную модель приказавшего долго жить бренда из КНР – Riich. В движение авто приводится 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 93 лошадиных сил., агрегатированным с пятискоростной «механикой».

Если у ZAZ ничего не сорвется и в столь тяжелых экономических условиях завод не закроется, то в будущем, возможно, Slavuta Nova получит и «двухпедальную» версию.

: novosti-n.org