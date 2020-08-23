Александр Коваленко: Россия будет покупать аварийно-дефективный Sukhoi SuperJet 100 у самой себя

Буквально еще вчера гордость российского авиастроения, уже сегодня превратившаяся в обузу, завтра станет бременем для бюджета РФ.

Не так давно появилась информация, что правительство России поставило задачу «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) выкупить не проданные за последние несколько лет самолёты Sukhoi SuperJet 100. Речь идёт о не менее чем 60 невостребованных машинах, дата производства некоторых из которых датирована 2013 годом.

И вот, появилась первая официальная информация о том, как буквально вчера гордость российского авиастроения, уже сегодня превратившаяся в обузу, завтра станет бременем для бюджета.

Так, госкорпорация «Ростех», являющаяся владельцем ОАК, продаст 30 из 60 самолётов авиакомпании Red Wings, которая входит в состав «Ростеха». То есть, компания продаст самолёты самой себе.

Кто-то скажет, что это выход из сложной ситуации, для авиастроителей, ведь самолёты, так или иначе, но будут проданы и неважно уже кому. Возможно, так оно и есть, вот только интересный момент – «Ростех» будет продавать самолёты самому себе намного дешевле их реальной стоимости!

Так, если в 2018 году Sukhoi SuperJet 100 продавался за $50,5 млн, то сейчас они будут проданы за $30 млн. То есть, грубо говоря, с каждого самолета в неизвестном направлении испаряется $20,5 млн и это если не учитывать удорожание продукции за последние 2 года в связи с инфляцией.

Полезным будет знать в этой истории россиянам и то, что весь этот фарс с продажей Sukhoi SuperJet 100 самим себе, правительство РФ затеяло тогда, когда в бюджете образовалась дефицитная дыра объемом в 1,5 трлн рублей и по мере того как сырьевая составляющая в наполнении бюджета падает, показатель дефицита только будет расти.

Собственно, что тут ещё скажешь? Россия выстраивала пропаганду на мощности своих сырьевых богатств, но сейчас они становятся её обузой… Россия устраивала грандиозные пропагандистские шоу с авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”, но он превратился в обузу… Россия хвасталась на каждом углу своим истребителем пятого поколения Су-57, но он оказался дешевой подделкой, для постройки которой используют запчасти в режиме каннибализма… И т.д. т.д. т.д.

Черед дошёл до Sukhoi SuperJet 100, аварийно-дефективной гордости России, которую она вынуждена покупать у самой себя…

Куда не посмотри, на любом грандиозном пиаре и пропаганде, фиаско, провал и безнадёга. Похоже, ничего кроме дешёвого пиара России толком не удается.