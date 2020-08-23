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Блискавки вбили чоловіка і спалили тракторний парк на Полтавщині

23.08.2020

Грозові дощі, що пройшли в Полтавській області останніми днями, наробили чимало лиха –- від удару блискавки загинув чоловік і сталася пожежа. 

Так, у Полтаві в мікрорайоні «Сади-1» блискавка влучила в 32-річного чоловіка. У стані клінічної смерті його доставили у відділення реанімації міської лікарні № 1. Але через кілька годин пацієнт помер.

А в селі Бреусівка Козельщинського району вночі  розряд блискавки влучив у один з тракторів, що стояли на відкритому майданчику агрофірми «Добробут». Від нього вогонь перекинувся на розташовані поруч інші сільгоспмашини та обладнання, повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Прибулим на місце НП пожежним вдалося врятувати від пошкодження полум’ям тільки три трактори. Велика частина автопарку згоріла.

До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.

Збитки агрофірми встановлюються.

 

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