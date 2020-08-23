Эль Мюрид: Лукашенко без малейшей дрожи развернется в любую сторону – лишь бы удержаться в кресле

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о серьезном «шевелении» НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил страны приведены в полную боевую готовность.

Что это за «шевеление» такое, Лукашенко не уточнил. Впрочем, это и не требуется. Во-первых, довольно примитивный перевод с внутренних проблем на мифическую внешнюю угрозу — вполне тривиальный ход, когда заврался и запутался.

Во-вторых, Лукашенко теоретически может запросить военную помощь у Кремля. Особенно, если дела пойдут не очень.

В целом Лукашенко уже фактически проиграл, и даже если удержится у власти, то будет вынужден идти на подписание всех документов о Союзном государстве, а это будет означать, что путинские друзья немедленно приступят к грабежу Беларуси. Так что если кто-то с пеной у рта доказывает, что Лукашенко — это почти социализм и советская стабильность, то увы и ах — ради сохранения его личной власти все эти мифы очень скоро пойдут лесом, а Беларусь обчистят до нитки те же, кто обокрал Россию. Причем с полного на то согласия Лукашенко. Даже если он в привычной экспрессивной манере будет что-то там громко и бессвязно говорить.

Впрочем, если потребуется, то Лукашенко без малейшей дрожи развернется в любую сторону — к Китаю или Европе — лишь бы удержаться в кресле. Последствия будут примерно те же — ограбят и вынесут. Так что на этом история легенды о белорусской стабильности подходит к концу при любом развитии событий.

И если вернуться к «внешней угрозе», то для ввода российских войск (если он потребуется и состоится) требуется некоторая условность — эта самая внешняя угроза. Нападение на Беларусь или угроза такового. Вот Лукашенко и обеспечивает видимость этой угрозы. А ежик там пробежал по контрольно-следовой полосе или, лязгая железом, позиции занимают ударные танковые группы армий литовского вермахта, прикрытые армадами польского люфтваффе, — кто ж его знает. Военная тайна.