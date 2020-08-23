В Марокко конфисковали 13 тонн марихуаны

Полицейские провели операцию возле города Касабланка. Был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к международной наркогруппе.

Полиция Марокко конфисковала 13 тонн марихуаны близ крупнейшего в стране города Касабланка. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности Марокко, информирует Корреспондент.net.

Отмечается, что правоохранители обнаружила крупную партию наркотиков в двух автомобилях в пригороде Касабланки и задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к международной наркогруппе.

Полиция продолжает следствие по данному делу.

Указано, что в некоторых районах Марокко наблюдается сложная ситуация с незаконным выращиванием конопли. По данным полиции, большая часть местной марихуаны контрабандой поставляется в Европу.