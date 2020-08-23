Эксперты объяснили, чего ждать от доллара осенью

Укрепление гривны в августе является сезонным трендом и связано с активизацией экспорта озимых зерновых.

Отмечается, что экспорт в первой половине августа уже превысил показатель июля и составил 2,6 млн тонн.

Активизировалась в июле 2020 года и выплавка стали практически достигла докризисных показателей и составила 1,77 млн тонн, что также поможет поддержать курс гривны.

Цены на руду за последние 30 дней выросли на 12% и достигли 120 долл/тонну. Такой рост наблюдается последние несколько месяцев, и является позитивным фактором для национальной валюты.





Средний курс грн за долл.

Существенного воздействия на курс гривны не осуществляют объемы продаж ОВГЗ.

Рост курса гривны во второй половине августа является традиционным явлением. Объясняется это ростом спроса на валюты со стороны топливных трейдеров, поскольку топливо активно закупается аграриями для уборки яровых культур и осенней посевной. Низкие цены на нефть и газ могут частично нивелировать влияние этого фактора в этом году.

Повышательный тренд курса в первой половине сентября может также поддержать покупка долларов под выплату дивидендов компаниями с иностранным капиталом, вынужденно отложивших из-за эпидемии коронавируса годовые собрания акционеров, на которые выносятся решения о выплате дивидендов.

Таким образом, до конца месяца эксперты прогнозируют умеренный повышательный тренд на валютном рынке, обусловленный сезонными факторами.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что до конца 2020 года курс доллара в Украине не превысит отметку в 29 гривен за доллар.