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Труханов приехал в гости к Кернесу

23.08.2020

Мэр Одессы Геннадий Труханов решил на выходных наведаться в гости к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Об этом сообщает УСИ.

Отмечается, что на празднование освобождения Харькова от нацистов и Дня города он выписал себе командировку и подписал соответствующее распоряжение. Гостить в Харькове мэр Одессы будет с субботы, 22 августа, и до понедельника, 24 августа.

В распоряжении говорится, что Кернес пригласил городского голову Одессы. А вот вице-мэру Одессы Сергею Подгайному с отдыхом не повезло. Все эти дни он будет трудиться за Труханова.

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