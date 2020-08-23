В Запорожье разоблачили оценочное предприятие на «земельной» схеме

Коммерческое предприятие в Запорожье проводило незаконные махинации с коммунальной землей с целью обогащения.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно предварительным данным, фирма заключила несколько договоров с представителями горсовета и должна была провести оценочные работы участков, отведенных под строительство. Отмечалось, что сотрудники предприятия намеренно занизили в два раза стоимость земли.

Такие их действия привели к недополучению городским бюджетом 2,5 миллионов гривен.

Правоохранители провели по месту работы фигурантов обыски и задержали их в рамках ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление служебным положением лицами, которые предоставляют публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ арестовали земельный участок и продолжили расследование, чтобы выяснить, были ли причастны члены горсовета к махинациям.