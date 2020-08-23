На выезде из Житомира заметили десятки бордов «Слуги народа»: в сети заговорили о стоимости рекламы

Дорогу на выезде из Житомира «оккупировали» билборды партии «Слуга народа».

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza. На кадрах видно, что на достаточно длинном участке дороги через небольшое расстояние друг от друга расположилось много одинаковых бордов с зелено-желтой символикой политсилы.

«Рекламы много не бывает! Вот так выглядит выезд из города Житомир. Интересно, сколько стоит такая оккупация рекламных бордов?» – задумались авторы канала.

Напомним, местные выборы в Украине были назначены 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии и состоятся 25 октября 2020 года.