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На трассе Киев-Ковель авто с детьми попало в жуткое ДТП — обломки разлетелись по всей дороге

23.08.2020

Утром, 23 августа, на трассе Киев-Ковель произошло жуткое ДТП в котором пострадали дети.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Утро. Пустая трасса. Варшавка. В Житомирскую область едет Фиат с детьми. Внезапно прямо перед ним разворачивается Ваз. Сильнейший удар, Фиат летит кувырком на обочину метров 70, Ваз с погибшим мгновенно водителем раскручивает и отбрасывает метров на 30», — говорится в сообщении.

В результате аварии — четверо пострадавших, среди них маленькие детки, их с места аварии увезли «скорые».

На месте работают правоохранители.

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