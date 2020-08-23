Журналістів поки не пустять у кулуари Ради, – Разумков

Журналістів планували допустити в кулуари Верховної Ради з вересня, але відмовились від цього через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після урочистої церемонії підняття Державного Прапора на площі Конституції, – передає Укрінформ.

“Щодо роботи журналістів. Ми неодноразово про це говорили. Ми сподівалися на зменшення кількості захворювань, але бачимо, що за останній тиждень цей показник більший за 2 тисячі. Ми сподівалися, що з початку нової сесії зможемо поступово повертатися до доступу журналістів до кулуарів.

Але поки тримаємо на паузі, бо самі бачите статистику”, – сказав Разумков. За його словами, якщо ситуація з коронавірусом поліпшиться, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Ради.

Нова сесія Верховної Ради має розпочатися з 1 вересня 2020 року. У березні через карантин Рада ввела нові правила для ЗМІ: не більше одного журналіста від видання або одна знімальна група від телеканалу. Для представників ЗМІ також ввели в парламенті температурний скринінг.