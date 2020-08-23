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Рада не планує повертатися до специфічного режиму роботи під час нової сесії

23.08.2020

Верховна Рада під час нової пленарної сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи у форматі позачергових засідань, який був запроваджений через пандемію коронавірусу.

Засідання будуть проводитися у звичайному режимі.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля парламенту, передає кореспондент ІНФОРМАТОРа.

“Повертатися до специфічного режиму роботи, який у нас був, коли проводили виключно позачергові засідання, поки що ні я особисто, ні керівництво Верховної ради, наскільки мені відомо, і депутатський корпус, не планують”, – сказав він. Водночас Разумков повідомив, що засідання парламентських комітетів, як і раніше, будуть проводитися у віддаленому режимі.

“Ця практика зберігається, і вона дійсно непогана”, – додав спікер парламенту.

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